سيامة كاهن جديد لإيبارشية شبين القناطر

تمت سيامة كاهن جديد للخدمة لايبارشية شبين القناطر، اليوم، وسط فرحة الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والشعب في الإيبارشية.



جاء ذلك خلال القداس الذي تولى خدمته نيافة الأنبا بطرس اسقف شبين القناطر وتوابعها، وخلاله تمم طقس سيامة الشماس الأكليريكي ماهر يوسف باسم القس شاروبيم كاهنًا على كنيسة البابا اثناسيوس والأنبا بيشوي بالخصوص.



وتوجه الكاهن الجديد عقب انتهاء القداس إلى دير مارمينا العجايبي بكنج مريوط لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة به.



وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.