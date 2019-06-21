معلق مباراة منتخب مصر وزيمبابوي اليوم في كاس الامم الافريقية

يواجه منتخب مصر اليوم الجمعة نظيره منتخب زيمباوي، ضمن، للنسخة الـ32 من المسابقة القارية التي تحتضنها مصر في صيف العام الجاري 2019.



وتُنقل المباراة تلفزيونيًا عبر قناتي "beIN SPORTS MAX 1 HD" و"beIN SPORTS MAX 2 HD"، بتعليق علي محمد علي من الملعب.



كما تُذاع المباراة أرضيًا عبر قناة "Time Sports" بتعليق عصام عبده.



وسيقدم الإعلامي أحمد شوبير الاستوديو التحليلي للمباراة في تمام السادسة مساءً، ويستضيف حازم إمام وعماد ومتعب والكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى جمال الغندور محللا للفقرة التحكيمية.



وتنطلق بطولة أمم إفريقيا بدءًا من 21 من شهر يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، وتقام على 6 ملاعب، منها 3 بالقاهرة، ملاعب استادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام، و3 بالمحافظات، الاسكندرية والسويس والاسماعيلية.