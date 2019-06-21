موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية 2019

ساعات قليلة وتفصلنا عن مشاهدة المباراة الافتتاحية بين المنتخب المصري وزيمباوي، للنسخة الـ32 من المسابقة القارية التي تحتضنها مصر في صيف العام الجاري 2019.



تأتي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تقام بمصر بمشاركة 24 منتخبا حيث ستشهد المباراة الافتتاحية مواجهة منتخب مصر أمام زيمبابوي باستاد القاهرة في تمام الساعة الـ 10 مساء.



ويسبق المباراة حفل الافتتاح والذي سينطلق في تمام الساعة الـ 8 مساء وسيستمر لمدة ربع ساعة وسيتم تقديم العروض الاستعراضية.



وتنطلق بطولة أمم إفريقيا بدءًا من 21 من شهر يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، وتقام على 6 ملاعب، منها 3 بالقاهرة، ملاعب استادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام، و3 بالمحافظات، الاسكندرية والسويس والاسماعيلية.

