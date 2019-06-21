الجمعة 21/يونيو/2019 - 08:06 م
موعد حفل افتتاح كاس الامم الافريقية 2019 والقنوات الناقلة له
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يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ32 من المسابقة القارية التي تحتضنها مصر في صيف العام الجاري 2019.
وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، وسيتم نقل المباراة علي قناة تايم سبورت الفضائية، بتعليق عصام عبده.
ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في الثامنة مساء، ويشهد مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية لحكيم بعنوان "متجمعين".