موعد حفل افتتاح كاس الامم الافريقية 2019 والقنوات الناقلة له

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره زيمبابوي في المباراة الافتتاحية للنسخة الـ32 من المسابقة القارية التي تحتضنها مصر في صيف العام الجاري 2019.



وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، وسيتم نقل المباراة علي قناة تايم سبورت الفضائية، بتعليق عصام عبده.



ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في الثامنة مساء، ويشهد مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية لحكيم بعنوان "متجمعين".

