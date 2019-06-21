موعد حفل افتتاح كاس الامم الافريقية 2019 والقنوات الناقلة له

يستعد جماهير كرة القدم لإنطلاق أولي مبارات مصر أمام زيمباوي في بطولة أمم إفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.



وتشهد تلك النسخة من البطولة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخبا، بالإضافة إلى مشاركة معظم اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، مما يجعلها تحظي باهتمام محبي الكرة المستديرة في كل بقاع العالم وليس في القارة السمراء فقط.



وتقع مصر في المجموعة الأولى تضم: (الكونغو- أوغندا - زيمبابوي)، وتقام مبارياتها على استاد القاهرة.



ومن المقرر أن يبدأ حفل افتتاح البطولة في الثامنة مساء، ويشهد مجموعة من الفقرات الفنية على رأسها أغنية لحكيم بعنوان "متجمعين".



ويتم بث المباراة وحفل الافتتاح عبر قناة تايم سبورت من خلال البث الأرضي، وbein sports hd1،hd2، bein sports max 1 hd.

