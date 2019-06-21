يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أولى لقاءاته ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى ستقام على في مصر أمام زيمبابوى فى تمام العاشرة مساءً.



ومن المقرر أن يتم إذاعة المبارة علي قناة تايم سبورت.



تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500، بينما التردد الأرضى UHF 32.



كيفية استقبال قناة تايم سبورت التردد الارضي:

1- في حالة الشاشات وأجهزة التليفزيون التي تدعم خاصية البث الأرضي، في هذه الحالة لابد من الاستعانة بجهاز استقبال إشارة الترددات الأرضية وهوا ما يعرف باسم الاريال، يتم تثبيت هذا الجهاز وتوجيهه نحو محطة تقوية الإرسال الأرضي، بعد ذلك يتم توصيل كابل بين جهاز الاستقبال وبين شاشة التليفزيون عبر مدخل يسمى RF، بعد الانتهاء من ذلك يتم الدخول على إعدادات شاشة التلفزيون ثم البحث الأرضي وإدخال تردد قناة تايم سبورت الأرضي الذي سبق توضيحه للوصول للقناة.



2- في حالة الشاشات وأجهزة التليفزيون التي لا تدعم خاصية البث الأرضي، في هذه الحالة بجانب الاستعانة بجهاز الاستقبال الهوائي لابد من الاستعانة بجهاز لتحويل إشارة البث الأرضي إلى إشارة ديجيتال، إذ أن المشكلة تكمن في هذه الحالة في أن هذه النوعية من الشاشات لا يمكنها رؤية الترددات الأرضية ولابد من تحويلها إلى تردد هوائي عبر أحد الأجهزة الموجودة في الفيديو التالي لكي يتم استقبال الصورة.

