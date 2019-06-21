واشنطن تدعو العالم لعدم الخضوع للابتزاز الإيراني

دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، العالم إلى "عدم الخضوع للابتزاز النووي" الإيراني بعد إعلان طهران أن احتياطياتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز في 27 يونيو الحد المنصوص عليه في الاتفاق الموقع عام 2015.



وقالت مورغان أورتاجوس: "يجب ألا نخضع للابتزاز النووي. نواصل دعوة النظام الايراني للامتثال لالتزاماته تجاه المجتمع الدولي".



وحذرت إيران في وقت سابق الإثنين من أن احتياطاتها من اليورانيوم المخصب ستتجاوز اعتبارا من 27 يونيو الحدود التي ينصّ عليها الاتفاق النووي.



وفي هذا السياق، قالت أورتاجوس إنه أمر مؤسف، لكنه "لا يفاجئ أيا كان. لهذا السبب، غالبا ما يقول الرئيس إنه يجب استبداله باتفاق جديد أفضل".



ولدى سؤالها عما إذا كانت الولايات المتحدة تطلب من إيران احترام الاتفاق رغم انسحاب واشنطن منه، أجابت "قلنا بوضوح شديد أننا لن نتسامح مع حصول إيران على سلاح نووي، نقطة على السطر".

وختمت قائلة: "سنمارس أقصى ضغوط على أي خطوة تسمح لهم بامتلاك سلاح نووي".