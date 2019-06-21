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تكنولوجيا
الجمعة 21/يونيو/2019 - 07:41 م

مشغل فيلبيني يكلف هواوي بتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الـ5

مشغل فيلبيني يكلف
أ ش أ
dostor.org/2680735

ذكرت قناة (سكاي نيوز) أن مشغل الاتصالات الفيلبيني (جلوب تيليكوم) كلف، اليوم الجمعة، مجموعة (هواوي) الصينية بتطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس بهذا البلد في سابقة بجنوب شرق آسيا رغم اتهام واشنطن المجموعة الصينية بالتجسس.

وتشتبه الولايات المتحدة باستخدام الصين منتجات (هواوي) للتجسس على حكومات أجنبية، الأمر الذي تنفيه (هواوي)، فيما تبدي واشنطن قلقا لتقدم (هواوي) في تطوير شبكة تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الخامس (5G) إذ أنها الشركة الرائدة في هذا المجال عالميا.

وتحت شعار حماية الأمن القومي، أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي منع المؤسسات الأمريكية من بيع معدات (هواوي) مع منح المجموعة وشركائها الأميركيين مهلة 90 يوما لمعالجة الأوضاع.

وأعلن مؤسس (هواوي) رين زينغفاي الأسبوع الماضي تراجعا كبيرا في المبيعات في الخارج ما اضطره إلى خفض ثلث الإنتاج بحلول نهاية 2020، لكن ذلك لم يمنع (جلوب تيليكوم) من مواصلة جهوده لنشر هذه التكنولوجيا، وقال إرنست كو رئيس المجموعة الفيلبينية في بيان: "لقد تخطينا مرحلة حاسمة في تحقيق هدفنا السماح لمزيد من سكان البلاد بالتواصل عبر الإنترنت".

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