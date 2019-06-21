آرسنال يدعم "النني" قبل مواجهة مصر وزيمبابوي في افتتاح "كان 2019"

حرص نادي آرسنال الإنجليزي، على دعم لاعبه محمد النني، نجم منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة للفراعنة الليلة في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية، أمام زيمبابوي.



ونشر النادي الإنجليزي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الجمعة، جاء فيها: "حظا سعيدا لمحمد النني.. المنتخب المصري سيفتتح اليوم كأس الأمم الأفريقية أمام زيمبابوي في التاسعة مساء بتوقيت المملكة المتحدة".



وتقع مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، بينما تقام مبارياتها على إستاد القاهرة.



ومن المنتظر أن يشارك النني في التشكيلة الأساسية للفراعنة أمام زيمبابوي اليوم، ويسعى اللاعب ذو الـ 26 عاما للظهور بقوة في البطولة بعدما غاب كثيرا عن المشاركات مع آرسنال طوال الموسم المنقضي.

