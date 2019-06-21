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الجمعة 21/يونيو/2019 - 07:36 م

اتحاد الإعاقات الذهنية يطالب "ياسمين صبرى" بالاعتذار

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى"
مرام سعيد
dostor.org/2680732

طالبت المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، الفنانة ياسمين صبري، بتقديم اعتذار رسمي للأشخاص ذوي متلازمة داون وأسرهم.

وكانت ياسمين قد نشرت صورة لها وهي تقف على رأسها، ووضعت متابعة لها تعليقًا قالت فيه إنها قامت بهذه الحركة وهي بعمر الـ٦ سنوات، فردت عليها ياسمين صبري ساخرة: "أراهن أنك قمتِ بذلك ولهذا أنت مصابة بمتلازمة داون الآن".

ووجهت مبدي كلمة لياسمين صبري قالت فيها: "استهزائك بأولادي من ذوي متلازمة داون سندروم غير مقبول، وليس معنى أنكِ قمتِ بحذف تعليقك المهين، من على صفحتك الشخصية أن الأمر قد انتهى، لأن كلامك يرسخ لمبدأ التهميش والتمييز ضد أبنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية".

وتابعت مبدي: "في الوقت الذي شهدت فيه قضية الإعاقة تقدما كبيرًا، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتم تخصيص عام ٢٠١٨ لهم، وتحققت معه الكثير من المكاسب في كافة المجالات، لتلك الشريحة الهامة من المجتمع، والمقدرة بأكثر من ١٢ مليون مواطن مصري، نفاجىء ببعض التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة من البعض تجاههم، وهو ما يؤثر علينا بالسلب، وهنا لابد أن يعلم الجميع أن الدستور المصري وقانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر في فبراير ٢٠١٨، يحدد عقوبات كبيرة علي أي شخص يقوم بالاستهزاء أو السخرية أو التنمر أو التمييز ضد ذوي الإعاقة،

واختتمت مبدي "مقياس تقدم المجتمعات ورقي الأمم،يتم حسابه الآن بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة، وتمكينهم ودمجهم بشكل حقيقي وكامل مع غيرهم من المواطنين".

وشن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، هجومًا حادًا على الفنانة ياسمين صبري، بعدما نشرت تعليقًا يسخر من المصابين بمتلازمة داون، ونتيجة ذلك قامت ياسمين بحذف التعليق، ولكن الضجة لم تهدأ وهاجمها الجمهور بسبب حذف ردها المسيء، وبات هاشتاج ياسمين صبري ترند في مصر.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أسلوب الفنانة المصرية، في الرد على التعليقات وطالبوها بترك التمثيل، وفتح صالة ألعاب رياضية لتمارس الرياضة فيها بعيدًا عن عالم الشهرة والمعجبين، مؤكدين على أهمية تقديمها اعتذارًا عن تعليقها المسئ لذوي الإعاقة.

اتحاد الإعاقات الذهنية يطالب "ياسمين صبرى" بالاعتذار
اتحاد الإعاقات الذهنية يطالب "ياسمين صبرى" بالاعتذار
اتحاد الإعاقات الذهنية يطالب "ياسمين صبرى" بالاعتذار
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