عروض أفلام للسنيما الإفريقية بثقافة المنيا

قدم قصر ثقافة المنيا عرض للسينما الإفريقية، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية لعمل رموز شعبية مصرية مع رواد القصر من تدريب الفنانة هالة محمد.



ونظم بيت صندفا ورشة فنية للنحت قام بالتدريب فيها هشام عيد وشرح للرواد كيفة نحت أعمال فنية متنوعة، واختتم بيت ثقافة بنى مزار فعاليات الورشة الفنية "العيد والتعبير عن مظاهره" مع رواد البيت، كما عقد قصر ثقافة ملوى محاضرة تثقيفية بعنوان "ثورة 30 يونيو" حاضرها محمد سيد عمر، تحدث فيها عن أسباب قيامها وماهى النتائج المترتبة عليها، بجانب فقرة لاكتشاف المواهب، يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنمية الذوق السينمائى.