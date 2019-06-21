أوسو لاعب ليون ينتقل إلى جنت البلجيكي مقابل مليون يورو

قال أولمبيك ليون المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن لاعب الوسط إليشا أوسو انضم إلى جنت البلجيكي مقابل مليون يورو (1.13 مليون دولار).



وشارك اللاعب البالغ عمره 21 عاما، الذي يلعب في مركز لاعب الوسط المدافع والمعار إلى سوشو في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي، في 33 مباراة بالدوري مع الفريق.



وقال ليون في بيان: "انتقل إليشا أوسو الذي يتدرب مع أولمبيك ليون إلى جنت مقابل مليون يورو إضافة إلى 20 %من قيمة أي انتقال في المستقبل".



وأنهى جنت الدوري البلجيكي الموسم الماضي في المركز الخامس.