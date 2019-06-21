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الثقافة
الجمعة 21/يونيو/2019 - 07:34 م

قافلة ثقافية وعروض لنبذ العنف والإرهاب بالوادى الجديد (صور)

قافلة ثقافية وعروض
حسام الضمراني
dostor.org/2680728

انطلقت قافلة ثقافية من مكتبة الطفل والشباب بفرع ثقافة الوادى الجديد بالفرافرة إلى قرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة بالوادي الجديد؛ تضمنت عرض لفرقة الفرافرة للفنون التلقائية قدمت من خلاله مجموعة رقصات من التراث مع المدرب محمد مرزوق، بجانب فقرة لاكتشاف المواهب بالقرية.

وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة مجموعة من العروض لأفلام الكرتون للأطفال، وعروض سنيما عن الإرهاب ونبذ العنف، كما قام بيت ثقافة الجديدة بتنفيذ مسابقة معلومات عامة لرواد البيت، يأتى ذلك فى إطار إهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالوصول إلى القرى والنجوع الأكثر إحتياجا للأنشطة الثقافية والفنية.

قافلة ثقافية وعروض لنبذ العنف والإرهاب بالوادى الجديد (صور)
قافلة ثقافية وعروض لنبذ العنف والإرهاب بالوادى الجديد (صور)
قافلة ثقافية وعروض لنبذ العنف والإرهاب بالوادى الجديد (صور)
قافلة ثقافية وعروض لنبذ العنف والإرهاب بالوادى الجديد (صور)
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