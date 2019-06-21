قافلة ثقافية وعروض لنبذ العنف والإرهاب بالوادى الجديد (صور)

انطلقت قافلة ثقافية من مكتبة الطفل والشباب بفرع ثقافة الوادى الجديد بالفرافرة إلى قرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة بالوادي الجديد؛ تضمنت عرض لفرقة الفرافرة للفنون التلقائية قدمت من خلاله مجموعة رقصات من التراث مع المدرب محمد مرزوق، بجانب فقرة لاكتشاف المواهب بالقرية.



وقدم قصر ثقافة الطفل بالخارجة مجموعة من العروض لأفلام الكرتون للأطفال، وعروض سنيما عن الإرهاب ونبذ العنف، كما قام بيت ثقافة الجديدة بتنفيذ مسابقة معلومات عامة لرواد البيت، يأتى ذلك فى إطار إهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالوصول إلى القرى والنجوع الأكثر إحتياجا للأنشطة الثقافية والفنية.

