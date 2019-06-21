إصابة 81 فلسطينيًا في قمع قوات الاحتلال للمسيرات الأسبوعية

أصيب 81 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وبقنابل الغاز بشكل مباشر، بينهم مسعفين وفتاة وشاب وصفت جروحه بالخطيرة، وآخرون بالاختناق؛ خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات الأسبوعية السلمية التي تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرقي قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين شرق القطاع، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين شرق مدينة غزة، وشرق "جباليا" شمال القطاع، و"البريج" و"خان يونس" و"رفح"، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات تم نقل بعضهم إلى المشافي وعلاج آخرين ميدانيا.



وكان 306 مواطنين فلسطينيين استشهدوا وأصيب 17581 بجروح مختلفة منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة في 30 مارس 2018 شرق قطاع غزة.