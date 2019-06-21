القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
الجمعة 21/يونيو/2019 - 07:02 م
صفاء النجار
صفاء النجار

سحرة موسى

dostor.org/2680690

السحرة الذين لقفت عصا موسى حياتهم، تعلموا الدرس جيدًا.
لم تعد ألعابهم تحتاج لعصى وقبعات وحبال.
كل ما خارج الشخص متغير.
وجدوا ضالتهم فى داخل الإنسان.
يكفينا كرسى متحرك، كى يفقد المرء الاتزان.
وفى هذا العصر حيث الكل متذبذب، والحركة أكبر من الاستيعاب.
الكل أصغر من مجموع أجزائه.
ونشرات الأخبار تأتى فى أى وقت دون ارتباط بدقات الساعة.
السابعة، الثانية والنصف، الخامسة، الثامنة والنصف، الحادية عشرة.

الرجل الطيب لم يمر من هنا.
الخضر رفع الجدار.
سنختار..
نثقب السفينة، نحن فى الدور العلوى.
لن يصل الماء إلينا.
تغرق السفينة، السفينة تغرق..
هل تسمعنى؟ حوّل.
الفرد للجماعة، والجماعة للجماعة.
نصنع أكفانًا ذات جيوب، كيف نفرق بين الميت والحى.
قولوا: صلوا عليه وسلموا تسليمًا.
قولوا: كانت له بالأعناق بيعة فقد صار له اليوم ثأرٌ لا ينطفئ.
قولوا: عليه صلاة الله وملائكته والناس أجمعين.
قولوا: «منارة مشرقة».
قولوا: «صاحب القلب الطاهر».

ما الكلمة التى يرددها السحرة؟
كلمة واحدة، تحمل السر، تنفذ إلى العمق.
ابحث عن الموجات الصادرة من العقل.
اركب موجة، سيطر على وشوشة البحر.
استرخِ.. استرخِ.
سبح ثلاثًا وثلاثين.. عد من المائة ٩٧، ٩٤
لا تكترث بمن أو بما حولك.
صورة واحدة: جنة وحورية وكفرة.
ماذا تختار؟
السمع والطاعة.
كل الأفكار سواء، الخير والشر.
عند صدور الأمر.
لن يقف أمامك عائق.
اقفز من نافذة البيت، سنلتقطك، لن يصيبك ضر.
امنحنا سرك، كنزك وسوف نحسن الاستثمار.
سنمنحك تاريخًا وواقعًا ومستقبلًا.
يمكنك ببعض من الجهد وكثير من الأوراد أن تكون.
يموت الألم، تنتحر الشفقة.
لن تعطش، لن تعرى، لن تشقى.
الربانيون يقولون للشىء كُن فيكون.
مَن لا يؤثر فيهم الإيحاء؟
الذين يقولون لا.
الذين يعرفون الحقائق الأبدية، سنن الكون والفطرة.
الذين يشكون ويعرضون طرفى المعادلة للميزان.
لا يحق لأحد أن يصرخ: خدعونى.
سرك لا يعرفه سواك.
وأنت منحتهم شفرتك.. منحتهم كلمة السر.

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