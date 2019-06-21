حسن راتب يكتب: مواجهة التطرف ومحاربة الإرهاب«3»

حينما تناولنا قضية الإرهاب والمنظومة العالمية التى توضح تبنى القوى العالمية للإرهاب كأداة لها لتحقيق أهدافها، فلا بد أن ندرك أن كثيرًا من التنظيمات الإرهابية نشأت وترعرعت ونمت بل وخرجت من رحم القوى العظمى فى العالم الذى نعيشه، فلا يخفى على أحد أن تنظيم «القاعدة»، الذى نشأ فى أفغانستان، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعمه تدعيمًا ماديًا ولوجستيًا بلا حدود، ناهيك عن مده بالأسلحة وتدريب عناصره برعاية خاصة من المخابرات المركزية الأمريكية، وذلك من أجل محاربة الروس فى أفغانستان. بل إن نجاح تنظيم «القاعدة» فى طرد الروس من أفغانستان لم يكن ليتم على الإطلاق إلا بدعم شديد من المخابرات الأمريكية، وكذلك تنظيم «داعش» الذى كانت تنقل إليه الأسلحة والمعدات، وتغذية عناصره فى سوريا وليبيا وعلى أرض سيناء، كل ذلك بدعم من القوى العظمى العالمية، وذلك كله من شأنه تحقيق أهداف وأغراض سياسية وعسكرية فى مناطق بعينها لخلق أنواع من الصراعات فى منطقة الشرق الأوسط.. إلى جانب ذلك فإن تلك التنظيمات الإرهابية تسهم فى رواج تجارة السلاح التى تدار كلها لمصالح اقتصادية تنعكس آثارها على تلك الدول العظمى.

وتحت زعم نشر الحريات وحقوق الإنسان نشأت منظمات ترفع هذه الشعارات تنبثق من عباءة تلك الدول العظمى لتتحدث عن الحق المراد به باطل، ولقد وضح ذلك بصورة جليّة فى تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» التى اعتمدت على جزء من الحقيقة لكى تعظم صورها وتبالغ فى تناولها على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص ما حدث فى تقريرها الأخير عن سيناء.

ورغم أننا قد نوافق على بعض ما جاء فى هذا التقرير من مبادئ وشعارات لا يختلف عليها أحد، فإن السياق الذى وضعت فيه هذه المبادئ لا يتفق مع الواقع، أو مع ما يحدث على أرض سيناء، فالذى لا شك فيه أن عناصر الإرهاب المتعددة مارست أشكالًا غير إنسانية، وقامت بالخطف القسرى لكثير من رموز المنطقة، ومارست تجاوزات كبيرة، وأن مقاومة الجيش والشرطة لتلك العناصر ما هى إلا حق شرعى للتصدى ولتحقيق سيادة الدولة وإعمال القانون، ونشر الاستقرار والتنمية فى المنطقة.

أما الذى صورته هذه المنظمة من أن سيناء منطقة نزاع مسلح، ولا تنطبق عليها أحكام القانون الدولى الإنسانى، فهذا أخطر ما جاء فى التقرير، لأنه يريد أن يُرجع العلاقات فى هذه المنطقة إلى اتفاقية جنيف فى أغسطس ١٩٤٩، التى تسرى على منازعات سلمية بين الدول فى مناطق معينة يُعامل المقاتلون فيها معاملة أسرى وجرحى الحرب، وكأنها فرق متنازعة نزاعًا عنصريًا وبين جيوش دول متعددة.. الأمر الذى يُخرج سيناء من السيادة المصرية ومن الخضوع للقانون المصرى، ويساوى بين الحق والباطل وبين الجيش والشرطة والإرهابيين من ناحية أخرى.

إن هذا المكر الشديد والدهاء منقطع النظير ما هو إلا تخطيط محكم لأجهزة مخابرات عالمية، والهدف جعل سيناء منطقة صراع دولى تمهيدًا لتفريغها من سكانها المصريين، وإحلال جزء من الشعب الفلسطينى، حتى تكون أحد الحلول المطروحة لحل المشكلة الفلسطينية على حساب سيناء، وإعادة سيناريو الاجتياح الذى حدث أكثر من مرة، ولعل عام ٢٠٠٨ ليس ببعيد.

تلك السيناريوهات المختلفة، التى تتعدد صورها ولكن النتيجة واحدة، الهدف منها واضح، ومن قبل كان سيناريو آخر فى عام ١٩٦٨، حينما أحكم الموساد مؤامرة تدويل سيناء، لولا صحوة المخابرات الحربية المصرية ووطنية مشايخ وعواقل سيناء التى تجلّت فى مؤتمر الحسنة بوسط سيناء، وكان مقدرًا له إعلان تدويل سيناء ومنحها حكمًا ذاتيًا، بحيث تعترف أمريكا وأوروبا بالدولة الجديدة، وتفقد مصر جزءًا عزيزًا على وجدان كل مصرى، وهو أرض سيناء الحبيبة، فتصبح سيناء، دولة صغيرة لا حول لها ولا قوة، لقمة سائغة فى فم إسرائيل بعد خروج الجيش المصرى من المعادلة، حيث لا توجد حدود مشتركة، وتصبح سيناء منطقة عازلة.. ولو كان الأمر بيدى لأفردت فصلًا كاملًا فى كتب التاريخ لمؤتمر «الحسنة» الذى أطلق عليه فيما بعد «مؤتمر الصمود والتصدى» الذى أعتبره رمزًا للبطولة، حيث كانت المؤامرة الكبرى حين اعتقد الموساد أنه نجح فى تجنيد مشايخ سيناء فى إعلانهم ورغبتهم فى فصل سيناء عن مصر تنفيذًا لمؤامرة التدويل، وتم التجهيز للإعلان فى وجود وكالات الأنباء العالمية، وتابعت جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، هذا المؤتمر الذى حضره موشيه دايان، وزير الدفاع الإسرائيلى حين ذاك، وكانت سيناء تحت وطأة الاحتلال، وبعد هزيمة قاسية قيل إنها نكسة، إلا أن الإنسان المصرى صاحب الحضارة والحس الوطنى من خلال مشايخ سيناء، الذين ضربوا أعلى الأمثلة فى الوطنية والفداء، قاموا جميعًا على قلب رجل واحد وأعلنوا فى هذا المؤتمر «أن أولى بنا باطن الأرض من ظهرها إذا قلنا إن سيناء أرض غير مصرية والروح لبارئها اقبضوها إذا أردتم»، وأفسدوا المؤامرة أمام كل وكالات الأنباء العالمية، وظلت سيناء رمزًا للبطولة والتضحيات حتى عادت بعد انتصار العاشر من رمضان بالحرب والسلام.

إنها ملحمة تستحق أن تُدَّرس وتاريخ لا بد أن يروى للأجيال لتعى عبره الدروس المستفادة، أما بالنسبة لتقرير «هيومن رايتس ووتش»، تلك المنظمة التى أنشأها جهاز المخابرات الأمريكية CIA بهدف إسقاط الاتحاد السوفيتى ثم استخدمت لتسييس حقوق الإنسان، فهى لا تكتب سطرًا واحدًا عن أى انتهاك أمريكى، وإن كتبت عن إسرائيل فهى تساوى الضحية بالجلاد، فقد اعتادت تلك المنظمة أن تأخذ حجرًا من الحقيقة وتبنى عليه أهرامًا من الكذب، ففى تقريرها عن سيناء دعت أهلها ليتركوها بحجة أنها أرض غير آمنة، وأنهم يتعرضون للقتل والاعتداءات.. هل هذا منطق تقبله مبادئ حقوق الإنسان والتى تدعو إلى ترسيخ الحقوق فى الأرض وليس هجرها.

لقد ذكر التقرير أن هناك قتلًا للمدنيين، وهذا الأمر مخالف للحقيقة تمامًا، بل إن الدولة تقوم بدفع تعويضات لمن يُقتل على أيدى التكفيريين كما حدث فى مسجد الروضة،.. وحجتهم أن هناك تعتيمًا إعلاميًا، والحقيقى أن مناطق العمليات أحيانًا تحتاج لذلك، لأن اللغط الإعلامى يؤثر أحيانًا على سير العمليات، وإن كانت مواقع التواصل الاجتماعى لا تترك صغيرة ولا كبيرة.

أما الاختفاء القسرى الذى ذكره التقرير نحن لا ننكره أيضًا لأن الجماعات التكفيرية تختطف بشكل مستمر بعض الشخصيات، خاصة المعروف أنها متعاونة مع القوات المسلحة أو الشرطة، ويتم ذلك وأفرادها ملثمون وبملابس مدنية، لأن الأمن الوطنى يرتدى ملابس مدنية ويقوم بالقبض على المشتبه بهم بنفس الطريقة، لذلك يختلط الحابل بالنابل فيُشيع أئمة الإرهاب والتطرف أن هناك خطفًا قسريًا يتم على يد جهازى الشرطة والجيش، بينما يكونون هم المتورطين فى تلك العمليات القذرة التى يستهدفون من خلالها تشويه صورة أجهزة الأمن المصرية أمام الرأى العام، سواء فى الداخل أو فى الخارج.

من كل ما تقدم ندرك أننا أمام مؤامرة كبيرة أطرافها متعددة، عناصرها متشعبة، أدواتها خطيرة، جهات تم تأسيسها وإنفاق الملايين بل والمليارات لتقوم بنشر السموم وتجنيد العناصر المختلفة المشارب لتصب جميعها لتحقيق أهداف ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب.. لقد جندت آلاف الشباب تحت زعم الحرية والديمقراطية. زرعوا الفوضى فى بلادهم بشعارات كاذبة لا تحمل أى معنى أو مدلول مثل شعار «الفوضى الخلاقة» الذى نادت به وزيرة خارجية أمريكا، كونداليزا رايس، آن ذاك. الشرق الأوسط الجديد الذى يحقق مصالحهم، ويقضى على شعوب المنطقة، ويفقد منظومة الدولة ويلغى سيادة القانون، ليحل محله قانون الغابة، فيزداد تخلف الأمم ويتدهور اقتصادها لحساب الدول الكبرى، واستخدموا السوشيال ميديا فى تسميم أفكار الشباب، وأصبحت شبكات التواصل الاجتماعى عالمًا افتراضيًا آخر معزولًا عن واقع المجتمعات، وذلك موضوع آخر سنتناوله فيما بعد.

يبقى قبل أن أختم أن أناشد الجميع، وعلى وجه الخصوص رؤساء الجامعات والأساتذة والمدرسين، وأناشد وزارة الثقافة بكل ما لديها من إمكانيات خاصة «قصور الثقافة»، وأناشد وزارة الشباب فى النوادى والساحات الشعبية فى كل مكان، وأناشد قبل هذا وبعد هذا مشايخ الأزهر الأئمة فى كل مكان، أناشدكم جميعًا الموضوع جد خطير وتذكروا قول المولى عز وجل فى كتابه الكريم «وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» صدق الله العظيم.

الأمر بكل تأكيد يتطلب استنهاض أمة ومشاركة مجتمع، فالمسئولية تقع على الجميع.

