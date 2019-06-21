المجلس العسكري السوداني يرحب بمبادرة جوبا للتوافق مع المعارضة

رحب المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الجمعة، بمبادرة قدمتها دولة جنوب السودان من أجل الوساطة بين المجلس وقوى المعارضة.



وأنهى المبعوث الرئاسي لدولة جنوب السودان توت قلوال والوفد المرافق له اليوم زيارة للسودان بدأها الثلاثاء، قدم خلالها رؤى للم الشمل وتحقيق التوافق بين المجلس العسكري والقوى السياسية والحركات المسلحة، وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وعبر المجلس العسكري عن شكره لحكومة جنوب السودان على مبادرتها الكريمة وعبر عن تقديره للعلاقات الأخوية والروابط الأزلية بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرصه على استدامتها من خلال التواصل البناء ومشاركة الأفكار في القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تحقق الاستقرار والأمن في البلدين.



وتستمر الخلافات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية.