أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة حذرت الهند من شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس400-، مقترحة على تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا بالتفكير في تسلح آخر من هذا النوع.



وقال مسئولين وفقًا لتصريحات صحفية، عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيحاول خلال زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع المقبل تخفيف حدة الخلاف مع الهند بشأن التجارة وتدفقات البيانات والتسلح من روسيا، وسيركز على العلاقات الاستراتيجية بين الديمقراطيتين الكبيرتين.



ويصل بومبيو إلى نيودلهي يوم الثلاثاء المقبل لإجراء مباحثات تهدف إلى التحضير لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق من الأسبوع خلال قمة مجموعة العشرين باليابان.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت الخارجية الأمريكية تحذيرا مباشرا من أن شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية يمكن أن تهدد إجراء صفقات أسلحة أخرى بين نيودلهي وواشنطن.



وجاء التحذير بعدما أشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أن نيودلهي لا تنوي التخلي عن صفقتها للمنظومة الروسية إس400- مع موسكو على الرغم من التهديد بفرض عقوبات أمريكية.

