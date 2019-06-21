القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
عالم
الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:52 م

أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس 400

أمريكا تحذر الهند
وكالات
dostor.org/2680673

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة حذرت الهند من شراء منظومة الدفاع الصاروخية الروسية إس400-، مقترحة على تلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا بالتفكير في تسلح آخر من هذا النوع.

وقال مسئولين وفقًا لتصريحات صحفية، عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه سيحاول خلال زيارته إلى العاصمة الهندية نيودلهي الأسبوع المقبل تخفيف حدة الخلاف مع الهند بشأن التجارة وتدفقات البيانات والتسلح من روسيا، وسيركز على العلاقات الاستراتيجية بين الديمقراطيتين الكبيرتين.

ويصل بومبيو إلى نيودلهي يوم الثلاثاء المقبل لإجراء مباحثات تهدف إلى التحضير لاجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في وقت لاحق من الأسبوع خلال قمة مجموعة العشرين باليابان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت الخارجية الأمريكية تحذيرا مباشرا من أن شرائها لمنظومة الدفاع الصاروخية الروسية يمكن أن تهدد إجراء صفقات أسلحة أخرى بين نيودلهي وواشنطن.

وجاء التحذير بعدما أشارت وزارة الخارجية الهندية إلى أن نيودلهي لا تنوي التخلي عن صفقتها للمنظومة الروسية إس400- مع موسكو على الرغم من التهديد بفرض عقوبات أمريكية.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ 3 أيام

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 5 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 5 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 6 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ اسبوع

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى

كيف تصل إلى استاد القاهرة من خلال خطوط المترو الثلاثة؟

انتخابات إسطنبول.. بداية النهاية لحلم "أردوغان"

خاص.. تطوير مناطق السيدة زينب بعد الانتهاء من "الروضة 1"

ads
ads
الأكثر قراءة

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

العثور على جثث كويتية في العراق

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

ألبومات الصور

طوابير أمام إستاد القاهرة: يالا نشجع مصر

توافد الجماهير على ملعب مباراة مصر وزيمبابوي

المشجعون الأشبال في مصر

كورنيش الإسكندرية يرحب بالضيوف الأفارقة بالأعلام واللافتات

رياضة

لاعبو الكاميرون يتجهون لمصر بعد انهاء الخلاف المالي

زفيريف يودع بطولة هاله للتنس بعد الخسارة أمام جوفين بدور الثمانية

خاص.. إلغاء مران الكونغو الرئيسي قبل انطلاق أمم إفريقيا

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

العثور على جثث كويتية في العراق

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

الرئيس نيوز

ستاد القاهرة يمتلئ عن آخره بالآلاف.. وحكيم يشعل المدرجات

رويترز: واشنطن طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع مغلق بشأن إيران

رئيس موزمبيق يصل القاهرة للقاء السيسى

ضغط كبير على رابط الموقع الإلكتروني للترقيات.. مليون موظف حتى الآن

موقع متخصص ينصح السائحين بحجز رحلتهم إلى القاهرة في 2020

كشكول

ننشر جدول الدور الثاني للمرحلة الإعدادية الأزهرية 2018-2019

أولياء أمور أبناءنا في الخارج: السفارات أبلغتنا عدم وجود امتحان للأول الثانوي

"أمهات مصر": انقسام بين أولياء أمور الثانوية حول مشاهدة أبنائهم لمباراة مصر

بالصور.. مجسم "بوابة الأمل" هدية تذكارية لسفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة

الاثنين.. افتتاح أولى لقاءات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: السمنة للحامل تضاعف خطر إصابة طفلها بمرض مزمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎