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الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:46 م

المفتي يدين العملية الإرهابية في البلديات ببغداد

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أميرة العناني
dostor.org/2680670

أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، العملية الإرهابية الدنيئة التي قام بها انتحاري فجَّر نفسه بحزام ناسف اليوم داخل حسينية في منطقة البلديات شرقيَّ العاصمة العراقية بغداد؛ مما أسفر عن سقوط 40 ضحية ما بين قتيل وجريح.

وأكد مفتي الجمهورية أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى زرع الفرقة والطائفية والصراع بين أبناء الوطن الواحد من أجل إضعاف بنيته لتعم الفوضى ويسهل السيطرة عليه.

ودعا الشعب العراقي إلى الوقوف صفًّا واحدًا في مواجهة التطرف والإرهاب، وألا يجعلوا للفتنة طريقًا إليهم.

وتوجه فضيلة المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى الشعب العراقي وأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويلهم أهليهم الصبر والسلوان.

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