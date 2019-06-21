القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
لايف ستايل
الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:38 م

"ياسمين صبرى" تسخر من متلازمة داون.. ورئيس "القومى للمرأة" تطالبها بالاعتذار

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
غادة موسى
dostor.org/2680665

هاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعى الفنانة ياسمين صبرى، بعدما سخرت من المصابين بمتلازمة داون على صفحتها الخاصة على الإنستجرام، عندما نشرت صورة خاصة لها وهى تقف على رأسها، ووضعت متابعة لها تعليقا قالت فيه "إنها قامت بهذه الحركة وهى بعمر ال6 سنوات، فردت عليها ساخرة" أراهن أنك قمتِ بذلك ولهذا أنت مصابة بمتلازمة داون".

وسرعان ماتحول الموقف لموجة غضب شديدة، من الرد المبالغ فيه من قبل الفنانة ياسمين صبرى، والذى لايتوافق مع القوانين الأخلاقية التى يجب أن تسير عليها كونها شخصية مشهورة، وطالبوها بترك التمثيل وفتح صالة للألعاب الرياضية بعيدًا عن عالم الشهرة، وعلى الرغم من حذفها التعليق، إلا أنهم طالبوها بضرورة الاعتذار لذوى الإحتياجات الخاصة.

ولم تسلم "صبرى " من انتقاد رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، التى تركت لها رسالة عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك قائلة: "أرسلت لى العديد من أمهات أطفال متلازمة داون ما كتبتيه على الانستجرام بسخرية على Down syndrome، وعلمت أيضًا أنكِ مسحتيه، وهذا جيد في حد ذاته، ولكن السخرية غير مقبولة، وكان يجب أن تكتبى إعتذارًا، لأن مش عيب إن نغلط ولكن العيب أن نمحى الغلط دون اعتذار، فالإعلامى والممثل قدوة، والكلمة محسوبة.. نتمنى أن نرى اعتذار، ولكن لن نقبل سخرية".

"ياسمين صبرى" تسخر من متلازمة داون.. ورئيس "القومى للمرأة" تطالبها بالاعتذار
"ياسمين صبرى" تسخر من متلازمة داون.. ورئيس "القومى للمرأة" تطالبها بالاعتذار
اقرأ أيضًا
منذ 4 شهر

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

الآن

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى

كيف تصل إلى استاد القاهرة من خلال خطوط المترو الثلاثة؟

انتخابات إسطنبول.. بداية النهاية لحلم "أردوغان"

خاص.. تطوير مناطق السيدة زينب بعد الانتهاء من "الروضة 1"

ads
ads
الأكثر قراءة

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

العثور على جثث كويتية في العراق

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

ألبومات الصور

طوابير أمام إستاد القاهرة: يالا نشجع مصر

توافد الجماهير على ملعب مباراة مصر وزيمبابوي

المشجعون الأشبال في مصر

كورنيش الإسكندرية يرحب بالضيوف الأفارقة بالأعلام واللافتات

رياضة

لاعبو الكاميرون يتجهون لمصر بعد انهاء الخلاف المالي

زفيريف يودع بطولة هاله للتنس بعد الخسارة أمام جوفين بدور الثمانية

خاص.. إلغاء مران الكونغو الرئيسي قبل انطلاق أمم إفريقيا

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

بحث مد فترة الدخول.. وإقبال كثيف على بوابات ستاد القاهرة

العثور على جثث كويتية في العراق

حكيم يشعل مدرجات استاد القاهرة قبل افتتاح كأس أمم إفريقيا (صور)

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

الرئيس نيوز

ستاد القاهرة يمتلئ عن آخره بالآلاف.. وحكيم يشعل المدرجات

رويترز: واشنطن طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع مغلق بشأن إيران

رئيس موزمبيق يصل القاهرة للقاء السيسى

ضغط كبير على رابط الموقع الإلكتروني للترقيات.. مليون موظف حتى الآن

موقع متخصص ينصح السائحين بحجز رحلتهم إلى القاهرة في 2020

كشكول

ننشر جدول الدور الثاني للمرحلة الإعدادية الأزهرية 2018-2019

أولياء أمور أبناءنا في الخارج: السفارات أبلغتنا عدم وجود امتحان للأول الثانوي

"أمهات مصر": انقسام بين أولياء أمور الثانوية حول مشاهدة أبنائهم لمباراة مصر

بالصور.. مجسم "بوابة الأمل" هدية تذكارية لسفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة

الاثنين.. افتتاح أولى لقاءات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ محطة مصر وكرب ما بعد الصدمة

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ مرض القرن.. روشتة التخلص من آلام ومضاعفات «القولون العصبى»

المزيد
الصحة

دراسة: السمنة للحامل تضاعف خطر إصابة طفلها بمرض مزمن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎