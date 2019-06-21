"ياسمين صبرى" تسخر من متلازمة داون.. ورئيس "القومى للمرأة" تطالبها بالاعتذار

هاجم رواد مواقع التواصل الإجتماعى الفنانة ياسمين صبرى، بعدما سخرت من المصابين بمتلازمة داون على صفحتها الخاصة على الإنستجرام، عندما نشرت صورة خاصة لها وهى تقف على رأسها، ووضعت متابعة لها تعليقا قالت فيه "إنها قامت بهذه الحركة وهى بعمر ال6 سنوات، فردت عليها ساخرة" أراهن أنك قمتِ بذلك ولهذا أنت مصابة بمتلازمة داون".



وسرعان ماتحول الموقف لموجة غضب شديدة، من الرد المبالغ فيه من قبل الفنانة ياسمين صبرى، والذى لايتوافق مع القوانين الأخلاقية التى يجب أن تسير عليها كونها شخصية مشهورة، وطالبوها بترك التمثيل وفتح صالة للألعاب الرياضية بعيدًا عن عالم الشهرة، وعلى الرغم من حذفها التعليق، إلا أنهم طالبوها بضرورة الاعتذار لذوى الإحتياجات الخاصة.



ولم تسلم "صبرى " من انتقاد رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى، التى تركت لها رسالة عبر صفحتها الخاصة على الفيسبوك قائلة: "أرسلت لى العديد من أمهات أطفال متلازمة داون ما كتبتيه على الانستجرام بسخرية على Down syndrome، وعلمت أيضًا أنكِ مسحتيه، وهذا جيد في حد ذاته، ولكن السخرية غير مقبولة، وكان يجب أن تكتبى إعتذارًا، لأن مش عيب إن نغلط ولكن العيب أن نمحى الغلط دون اعتذار، فالإعلامى والممثل قدوة، والكلمة محسوبة.. نتمنى أن نرى اعتذار، ولكن لن نقبل سخرية".

