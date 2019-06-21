روسيا تعزز أسطول البحر الأسود بسفن وغواصات متطورة

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، إن بلاده عززت قدرات أسطول البحر الأسود بشكل كبير في السنوات القليلة الفائتة.



وخلال اجتماع عقد في مدينة سيفاستوبل قال المسؤول: "لقد فقد الأسطول الروسي في البحر الأسود بعض قوته بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وبقاء سيفاستوبل وشبه جزيرة القرم ضمن جمهورية أوكرانيا، لكن وبعد أن استعادت شبه جزيرة القرم هويتها الروسية عام 2014 باشرت روسيا بدعم قدرات هذا الأسطول"



وأضاف المسؤول: "حصل أسطول البحر الأسود في الفترة الأخيرة على 23 سفينة حربية وزورقا قتاليا، و10 سفن مساندة، و6 غواصات، ومن المفترض أن يتسلم 3 سفن حربية إضافية قبل نهاية العام الجاري".



وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الغواصات الـ 6 التي انضمت إلى الأسطول المذكور جميعها مزودة بصواريخ "كاليبر" المجنحة البعيدة المدى، التي أثبتت فعاليتها في القضاء على تجمعات الإرهابيين ومراكزهم خلال الحرب في سوريا.