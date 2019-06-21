جوايدو: إنشاء مكتب لمفوضية اللاجئين في فنزويلا

تعتزم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، إنشاء مكتب يضم موظفين اثنين في فنزويلا لمراقبة الأزمة في البلاد، حسبما قال زعيم المعارضة خوان جوايدو بعد لقاء مع المفوضة ميشيل باشيليت، في كاراكاس اليوم الجمعة.



وقال جوايدو: "سوف يظل (هنا) في البلاد اثنان من موظفيها لمراجعة الوضع، وفي الأساس بالمستشفيات".



وأجرت باشيليت محادثات مع جوايدو بعد لقاء مع ممثلين حكوميين وأقارب السجناء السياسيين أمس الخميس، وهو أول يوم كامل من زيارتها.



ويحظى جوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير، بدعم العشرات من الدول في حملته للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. وفاز رئيس البلاد بفترة ولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي، وشهدت فترة رئاسته أزمة اقتصادية وسياسية هائلة.



وشدد نائب الرئيس المسؤول عن التخطيط، ريكاردو مينينديز، لباشيليت على مدى مساهمة العقوبات الأمريكية في الأزمة الاقتصادية، قائلا إنها حرمت الحكومة من جزء كبير من مواردها، بحسب وسائل الإعلام المحلية.



والتقت باشيليت بأقارب السجناء السياسيين الذين تقول منظمة "فورو بينال" غير الحكومية إن عددهم نحو.690 وكان عددهم 773 الأسبوع الماضي، ولكن جرى الإفراج عن العشرات قبل زيارة باشيليت، حسبما قال ألفريدو روميرو رئيس فورو بينال في تغريدة.



وقال جوايدو إن باشيليت سوف "تصر" على الحاجة للإفراج عن السجناء السياسيين.



ومن المقرر أن تلتقي باشيليت، مادورو وتدلي ببيان لوسائل الإعلام قبل مغادرتها البلاد في وقت لاحق من اليوم.



وغادر الملايين البلاد وسط موجة تضخم ونقص في الغذاء والدواء وانقطاع الكهرباء.