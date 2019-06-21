تداول 409 شاحنات و98 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 409 شاحنات بضائع عامة، و98 سيارة، إلى جانب تداول 567 مواسير بترولية بوزن 5 آلاف طن.



وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان، أن حركة الواردات شملت 137 شاحنة و73 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات567 مواسير بترولية بوزن 5 آلاف طن و272 شاحنة بضائع و25 سيارة.



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين بوسيدون اكسبريس وMoseldjk، بينما غادرت ثلاث سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى إكسبريس، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا وغادرت السفينة بريدج.