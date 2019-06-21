مدرب موريتانيا يؤكد جاهزية لاعبيه لكأس أمم أفريقيا

قال المدير الفني للمنتخب الموريتاني لكرة القدم كورينتين مارتينز، المشارك في النهائيات الأفريقية "مصر 2019"، إن اللاعبين على أتم الجاهزية والاستعداد وفي ظروف ملائمة وسيشرفون الكرة الموريتانية في هذه البطولة.



ونقلت الإذاعة الموريتانية مساء اليوم الجمعة، عن المدرب الفرنسي قوله - إن "المنتخب لم يأت إلى البطولة من أجل المشاركة فقط وإنما لتحقيق نتائج جيدة تشرف سمعة كرة القدم الموريتانية رغم صعوبة المجموعة التي وقع فيها والتي تضم إضافة إلى موريتانيا كلا من تونس ومالي وأنغولا".



وأكد مارتينز، أن المنتخب الموريتاني الموجود في مدينة السويس ظهر بكامل الجاهزية البدنية والنفسية والفنية ضمن تحضيراته لمواجهة منتخب مالي يوم الاثنين المقبل.