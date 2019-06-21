ترامب وبن سلمان يبحثان الأزمة الإيرانية هاتفيًا

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وجاء اتصال ترامب مع محمد بن سلمان، عقب رسالة التهديد التي أطلقها ترامب وتحذيره طهران من هجوم عسكري وشيك.



وقال البيت الأبيض، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن ترامب تحدث مع ولي العهد السعودي، بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط، وتأثيره على سوق النفط.



وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب ناقش مع الأمير محمد بن سلمان، ما وصفه بـ"التهديد الذي يشكله السلوك التصعيدي، الذي ينتهجه النظام الإيراني".