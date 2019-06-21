خاما بيليات يقود هجوم زيمبابوي أمام مصر في افتتاح أمم أفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب زيمبابوي، تشكيلته الرسمية لمواجهة مصر في افتتاح مباريات كأس أمم إفريقيا عند العاشرة مساء اليوم الجمعة.



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حارس المرمى: إدمور سيباندا

خط الدفاع: تينيج هاديبي - أليك موديمو - ديفاين لونجا - تيندايي داريكوا

خط الوسط: مارشال مونيتسي - مارفيلوس ناكامبا - أوفيدي كارورو

الهجوم: موسونا - موشيكوي - خاما بيليات



ومن جانبه، قال المدرب المساعد لمنتخب زيمبابوي ويلينتون مبانداري، إن ملاقاة منتخب مصر في افتتاح بطولة أمم إفريقيا "كان 2019" ستكون صعبة للغاية خاصة أن منتخب الفراعنة يتسلح بعنصري الأرض والجمهور.



وأضاف مبانداري في تصريحات اليوم الجمعة: "لا نخشى محمد صلاح لأننا نواجه منتخبا قويا ويعتمد على اللعب الجماعي، ولا نفكر في فرد ضمن مجموعة لاعبين مميزين".



ولفت إلى أن الجميع يتحدث عن منتخب مصر ونجومه ولم يتطرق لقوة منتخب زيمبابوي الذي يتمتع بلاعبين مميزين في جميع دوريات العالم، مؤكدًا أن هدفهم واضح وهو تحقيق الفوز على المنتخب المصري في عقر داره.