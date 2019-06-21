في يومها العالمى.. لماذا يعشق المشاهير «اليوجا»؟

يحتفل العالم "باليوم العالمى لليوجا" فيما باتت هذه الرياضة التأملية تحظى بشعبية واضحة فى السنوات الأخيرة سواء فى الشرق أو الغرب، وهى حاضرة فى مصر أيضًا.



فاليوجا واحدة من الرياضيات التي يحرص على ممارستها كثير من المشاهير الذين يشاركون جماهيرهم صورهم على مواقع التواصل الاجتماعى، أثناء أداء التمارين الخاصة بها.



انتشرت بقوة فى الفترة الأخيرة، لتعدد فوائدها علي الصحة النفسية والجسدية على حد سواء، كان أخر محبيها نجم الكرة المصرية محمد صلاح، حيث عبر خلال احتفاله بأحد الأهداف بالدورى الإنجليزى بحركة ترجع إلى اليوجا.



كما نشرت الفنانة ياسمين صبرى، مؤخرًا صورة وهى تمارس هذة الرياضة الممتعة، بالإضافة الي الفنانة التونسية دره، وناهد السباعى.



وينجاب المشاهير لممارسة هذه الرياضة كونها تساعد بشكل كبير في تنقية الجسم من كافة المشاعر السلبية، وتساعد أيضًا على تقليل الضغط العصبى والتوتر والقلق، الناجم عن روتين الحياة اليومية، وهو ما يحتاجه الفنانين بالطبع خاصة بعد ساعات من التصوير فى ظروف جوية مختلفة ووسط توترات شديدة لانتاج مشهد تمثيلى جيد، ما يؤثر على صحتهم النفسية ويكون كل منهم فى أمس الحاجة لرياضة صحية مثل اليوجا.

