محلل صيني: بكين تستهدف إلغاء الرسوم الأمريكية الجديدة على منتجاتها

أكد محلل سياسي صيني أن الحكومة الصينية تركز على ضرورة التوصل إلى اتفاق تجاري عادل مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجزء الأكثر أهمية بالنسبة للجانب الصيني هو ضرورة إلغاء كل الرسوم التجارية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية منذ بداية الحرب التجارية بين البلدين.



ونقلت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء عن "هو جين" رئيس تحرير صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية المملوكة للدولة قوله عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "حتى الآن ما نعلمه أن الصين لن تقبل بأي اتفاق يتيح للولايات المتحدة الإبقاء على جزء من هذه الرسوم".



كانت الولايات المتحدة قد قررت منذ شهور زيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية من 10% إلى 25%، في حين ردت الصين بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.