إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية نعلين (غرب رام الله) الأسبوعية السلمية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.



وذكرت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



وأكد المشاركون في المسيرة التي انطلقت إحياء ليوم اللاجئ العالمي، تمسكهم بالثوابت الوطنية وعلى رأسها حق العودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.



ورفع المشاركون، العلم الفلسطيني ورددوا الهتافات المنددة بالاحتلال، والداعية للتصدي للمؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية.



وفي قلقيلية شمال الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي خرجت اليوم الجمعة رفضًا لـ"صفقة القرن".



وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، بينهم صحفيون أجانب.



وأوضح شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح عدة منازل لاستخدامها من قبل قناصتهم، مشيرا إلى أن المشاركين في المسيرة رددوا الشعارات والهتافات الوطنية الداعية لتصعيد المقاومة الشعبية ردا على المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية.