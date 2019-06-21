مصادر: الداخلية تفحص صفحات "فيسبوك" إخوانية تحرض الشباب ضد الدولة

كشفت مصادر، أن الأجهزة الأمنية المختصة تفحص صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تتم إدارتها بمعرفة عناصر تابعين للجماعة الإرهابية، ويصلهم تمويل ورواتب، مقابل شحن الشباب ضد الدولة والتشكيك في الجهود الذي يقوم بها رجالها، بالإضافة إلى نشر حالة من السخط العام بين الشباب على مواقع التواصل إلى جانب نشر مواد لتحسين صورة جماعة الإخوان الإرهابية.



وقالت المصادر إن جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وشعبها تتصدى بقوة لتلك المؤامرات، مؤكدة أن تقارير رصد الأجهزة الأمنية لتك الصفحات المشبوهة التي تبث من خارج مصر تؤكد جميعها على ارتفاع نسبة "الوعي" بين الشباب وتصديهم للمنشورات المسيئة على تلك الصفحات.

