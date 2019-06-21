أسقف شرق كندا يشارك في رسامة شمامسة جُدد بكنيسة العذراء أرض الشركة

شارك الأنبا بولس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشرق كندا، في صلاة القداس بكنيسة السيدة العذراء أرض الشركة بحضور الأنبا مارتيروس أسقف كنائس شرق السكة الحديد.



وحضر صلوات رسامة شمامسة جدد بكنيسة العذراء مريم أرض الشركة، كما تفقد بعض أنشطة الكنيسة، مشيدا بالخدمة بها.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوم الآباء الرسل المقرر أن تبلغ مدته 25 يومًا لتنتهي تحديدا في يوم 12 من يوليو المقبل.



وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا وحتى 48 يومًا، ولتعود الكنيسة لطقسها السنوي مجددًا في صوم الرسل عقب 55 يومًا من الصلوات ذات النغمة الفرايحي خلال ايام الخماسين المقدسة.