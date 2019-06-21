مستشار روحاني: على الأمريكيين تخفيف العقوبات إذا كانوا لا يريدون الحرب

قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يتعين على الولايات المتحدة تخفيف عقوباتها المفروضة على طهران إذا لم تكن تسعى في الواقع إلى الحرب.



وذكر آشنا، في تغريدة نشرها اليوم الجمعة على حسابه في "تويتر": "على الأمريكيين الإدراك أن الحرب والعقوبات وجهان لعملة واحدة، وإذا كنتم لا تريدون الحرب فعليكم التفكير في العقوبات".



وفي تغريدة أخرى نشرها لاحقا، وصف المستشار العقوبات الأمريكية بأنها "إرهاب اقتصادي"، مشددا على أن طهران سترد عليها بأي وسائل سيقتضيها الأمر.



وأشار إلى أن الأزمة اليوم في منطقة الخليج نتيجة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وإعاقتها للجهود الدبلوماسية الحقيقية، مبديا استعداد طهران للتجاوز مع أي خطوات بناءة.



وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع الليلة الماضية عن خطة شن ضربات عسكرية مركزة على إيران ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية فوق الخليج.