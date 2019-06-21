الكنيسة تنفي وقف الرحلات والمؤتمرات خلال فترة الصيف

نفى المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم، اليوم الجمعة، ما تردد عن وقف المؤتمرات والرحلات الكنسية خلال فترة الصيف.



وأضاف حليم في بيانًا له: "نشرت بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، معلومات مفادها، إيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف، فتؤكد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه المعلومات والأخبار غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، وأن مقطع الفيديو المنشور على هذه المواقع، مقطع قديم".



وأهابت الكنيسة بوسائل الإعلام كافةً الالتزام بأمانة الكلمة وتحري الدقة فيما ينشرونه، والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، مصلين أن يحفظ الله مصر والمصريين من كل سوء.