شيكو: منتخب مصر سيفوز بثلاثة أهداف على زيمبابوي



توقع الفنان شيكو فوز منتخب مصر لكرة القدم في أولى مبارياتها بكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي على نظيره الزيمبابوي في المبارة التي تنطلق معها صفارة العرس الإفريقي على أرض مصر، في تمام العاشرة مساءً.



وتوقع "شيكو" لـ"الدستور"، أن يفوز المنتخب المصري بالمباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، مؤكدًا أن الفريق الوطني سيقدم مباراة كبيرة.



وشارك الفنان شيكو برفقة الفنان هشام ماجد خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل إذاعي يحمل عنوان "ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم" تم بثه على شبكة راديو إينيرجي.



وجاءت مشاركة "شيكو وهشام" بهذا المسلسل بعد خروج مسلسلهما "اللعبة" من السباق الرمضاني بسبب مشاكل إنتاجية تسببت في وقف تصوير بالرغم من تصوير معظم مشاهده ولم يكن يتبقى سوى أسبوعين على انتهائه بالكامل.