رئيس أوغندا يتمنى حظًا طيبًا لمنتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا

تمنى يوري موسيفيني، رئيس أوغندا، حظًا طيبًا لمنتخب بلاده لكرة القدم خلال مشاركته فى بطولة كأس أمم إفريقيا التي تفتتح اليوم الجمعة فى مصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.



وقال موسيفيني، في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت (فيسبوك): "أتمنى حظًا طيبًا للمنتخب الأوغندى في مشاركته بالبطولة، خاصة أن الفريق حقق نتائج جيدة خلال التصفيات بعد أن تصدر المجموعة الثانية عشرة بالتصفيات برصيد 13 نقطة".



وأضاف: "دعاؤنا وآمالنا أن يواصل المنتخب تقديم نفس الأداء فى البطولة".



وأكد: "أود أن أشكر القائمين على المنتخب الأوغندى، والمدرب وكل من كان خلف الفريق. أتمنى لكم النجاح. وتأكدوا من جلب الكأس معكم".



ويلعب المنتخب الأوغندى في المجموعة الأولى مع منتخبات مصر والكونغو وزيمبابوى.



ويفتتح المنتخب الأوغندى مبارياته بمواجهة الكونغو غدًا السبت في الجولة الأولى.