صامويل إيتو: استضافة كأس الأمم ليس غريبًا ولا جديدًا على مصر

أكد الكاميروني صامويل إيتو مهاجم فريق برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي السابق أن استضافة مصر لحدث مهم مثل كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم ليس بجديد عليها، لأنها سبق لها أن نظمت البطولة في مرات عديدة.



وقال إيتو على هامش الفعاليات التي تقيمها رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في مصر، إن بطولة كأس الأمم حدث مهم، وأن لديه شغفًا كبيرًا تجاه النسخة المقبلة.



وأضاف أن تواجد رابطة الدوري الإسباني في القاهرة بالتزامن مع وقت إقامة كأس الأمم الإفريقية، يأتي في ظل رغبة الرابطة في تعزيز مكانتها الجماهيرية والتسويقية في قارة إفريقيا.



وتحدث الإسباني فرناندو مورينتس لاعب ريال مدريد السابق خلال المؤتمر ذاته عن المسئولية الكبيرة التي وضعتها رابطة الدوري الإسباني على عاتقها من أجل تطوير كرة القدم في عدد من البلدان الإفريقية.

وقال مورينتس إن إفريقيا تعتبر من أولويات الرابطة لأن الأمر ليس مجرد كرة قدم، خاصة مع المكانة التاريخية الكبيرة للقارة الإفريقية.