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السبت 22/يونيو/2019 - 04:25 ص

بالصور.. رامى صبرى يحيى حفل أسطورى بالجامعة الأمريكية

رامى صبرى يحيى حفل
رامى صبرى يحيى حفل أسطورى بالجامعة الأمريكية
حسين الجندي
dostor.org/2680579

فى واحدة من اقوى الحفلات الغنائية، أحيا النجم رامي صبري حفل تخرج دفعة ٢٠١٩ للجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، واحتفالا بمرور 100 عام على إنشائها وذلك وسط حضور الآلاف من الطلاب.

وصل "رامي" إلى مقر الحفل بصحبه مديره أعماله ميرا أمير، وصعد إلى مسرح الحفل على أغنيه "اجمل ليالي عمرى" وسط صيحات وتفاعل الحضور، ثم قام بغناء العديد من أشهر أغانيه ومنهم "أهد الدنيا" و"تعالى "و "كلمه" و"حبيبي الأولانى" و"الراجل" و"أنا معاك" وغيرهم العديد وسط اجواء من الفرح والرقص بين الحضور.

كما قام الجميع بالالتفاف حول نجمهم المفضل بعد نزوله من مسرح الحفل لالتقاط الصور التذكارية والسيلفي معه.

وقد قام "رامى" مؤخرا بطرح أحدث اغانيه بعنوان "حاول تنساني" والذى حققت نجاحا كبيرا وسط الجمهور ومن المقرر طرح الألبوم خلال الفترة القادمة من إنتاج نجوم ريكوردز.

بالصور.. رامى صبرى يحيى حفل أسطورى بالجامعة الأمريكية
بالصور.. رامى صبرى يحيى حفل أسطورى بالجامعة الأمريكية
بالصور.. رامى صبرى يحيى حفل أسطورى بالجامعة الأمريكية
بالصور.. رامى صبرى يحيى حفل أسطورى بالجامعة الأمريكية
بالصور.. رامى صبرى يحيى حفل أسطورى بالجامعة الأمريكية
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