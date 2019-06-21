الوادي الجديد تجهز قاعات مكيفة لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية

قررت محافظة الوادي توفير قاعات مكيفة بمركزي الخارجة والداخلة لذوي الاحتياجات الخاصة ولجميع المواطنين لمتابعة مباريات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق في وقت لاحق من مساء اليوم الجمعة، نظرا لارتفاع درجات الحرارة.



وأوضح المحافظ -في تصريح صحفي- أنه سيتم فتح قاعة الاحتفالات الكبرى المكيفة بديوان عام المحافظة أمام العاملين بالديوان وأسرهم وجموع المواطنين، وكذلك فتح المركز الاستكشافي للعلوم بمركزي الخارجة والداخلة لذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين بالتربية والتعليم.



وجهزت محافظة الوادى الجديد 33 مركزا وناديا رياضيا موزعة على مستوى القرى والمدن لبث المباريات مجانا للجمهور، كما تم تجهيز 8 شاشات عرض عملاقة بكل مناطق الممشى السياحي والسينما وميدان الساعة وميدان الشعلة بالخارجة، وباريس والداخلة والفرافرة.