مدفيديف: نثمن مواقف الدول الإفريقية الرافضة لمعاداة موسكو

قال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف اليوم الجمعة، إن موسكو تثمن مواقف الدول الإفريقية التي تنأى بنفسها عن معاداة روسيا على الساحة الدولية.



وأضاف مدفيديف- في كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي "روسيا- إفريقيا" المنعقد في موسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "روسيا تثمن مواقف الشركاء في إفريقيا، الذين ينأون بالنفس عن الهجمات الموجهة ضد روسيا، وهم كثر الآن، كما تعلمون"، لافتا الانتباه إلى دعم الدول الإفريقية كذلك لفكرة توسيع تمثيل الدول النامية في مؤسسات الإدارة العالمية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.



وفي سياق آخر، طالب رئيس الوزراء الروسي، بضرورة خلق معيار عالمي مشترك لمواجهة التهديدات الإلكترونية "السيبرانية"، مُعربًا عن استعداد بلاده لمشاركة الخبرة والمعرفة مع غيرها من الدول في هذا المجال.



وانتقد رئيس الوزراء الروسي- خلال مشاركته اليوم الجمعة في مؤتمر الأمن السيبراني الدولي بالعاصمة الروسية- موقف بعض الدول التي تتردد في التعامل مع موسكو في مجال الأمن السيبراني، نظرًا لتدني ثقتهم تجاه روسيا.. حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.



وشدد أيضًا على ضرورة تطوير المعايير الأمنية العالمية، خاصة أن الجرائم التي ترتكب باستخدام الإنترنت ليس لها حدود في الوقت الراهن.. معربًا عن أمله في أن تدرك جميع الدول خطورة هذا الأمر.