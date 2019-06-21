الكرواتية بترا مارتيتش تتأهل إلى نصف نهائي بطولة "برمنجهام" للتنس

تأهلت لاعبة التنس الكرواتية بترا مارتيتش، إلى الدور نصف النهائي من بطولة "برمنجهام"، المقامة بإنجلترا في الفترة من 15 إلى 23 يونيو الحالي.



وجاء تأهل مارتيتش بالفوز على اللاتفية يلينا أوستابينكو في مباراتهما بالدور ربع النهائي اليوم الجمعة بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7 و7-5 و6-1، لتنتظر الطرف الفائز من مواجهة الكازاخية يوليا بوتينتسفا والألمانية يوليا جورجس في الدور المقبل.



كما تأهلت التشيكية باربورا ستريكوفا للدور ذاته بتحقيق الانتصار على حساب مواطنتها كريستينا بليسكوفا بمجموعتين 6-2 و6-4، لتواجه الطرف الفائز من لقاء الأمريكية فينوس ويليامز والأسترالية أشلي بارتي.



ويبلغ مجموع جوائز بطولة "برمنجهام"، التي تقام على الأراضي العشبية تحضيرا لـ"ويمبلدون"، نحو 850 ألف دولار أمريكي.