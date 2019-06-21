القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
رياضة
الجمعة 21/يونيو/2019 - 05:09 م

الكرواتية بترا مارتيتش تتأهل إلى نصف نهائي بطولة "برمنجهام" للتنس

الكرواتية بترا مارتيتش
الكرواتية بترا مارتيتش
أ ش أ
dostor.org/2680566

تأهلت لاعبة التنس الكرواتية بترا مارتيتش، إلى الدور نصف النهائي من بطولة "برمنجهام"، المقامة بإنجلترا في الفترة من 15 إلى 23 يونيو الحالي.

وجاء تأهل مارتيتش بالفوز على اللاتفية يلينا أوستابينكو في مباراتهما بالدور ربع النهائي اليوم الجمعة بمجموعتين لواحدة بواقع 6-7 و7-5 و6-1، لتنتظر الطرف الفائز من مواجهة الكازاخية يوليا بوتينتسفا والألمانية يوليا جورجس في الدور المقبل.

كما تأهلت التشيكية باربورا ستريكوفا للدور ذاته بتحقيق الانتصار على حساب مواطنتها كريستينا بليسكوفا بمجموعتين 6-2 و6-4، لتواجه الطرف الفائز من لقاء الأمريكية فينوس ويليامز والأسترالية أشلي بارتي.

ويبلغ مجموع جوائز بطولة "برمنجهام"، التي تقام على الأراضي العشبية تحضيرا لـ"ويمبلدون"، نحو 850 ألف دولار أمريكي.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

صحيفة: نتنياهو وراء إلغاء قرار ترامب ضرب إيران

قتلى وجرحى فى تفجير انتحاري استهدف مسجدًا شرق بغداد

الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة 36

عضو بالكنيست الإسرائيلي تهاجم تلويح أمريكا بالحرب ضد إيران

ads
ads
الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار تذاكر نهائى أمم إفريقيا 2019

ألبومات الصور

توافد الجماهير على ملعب مباراة مصر وزيمبابوي

المشجعون الأشبال في مصر

كورنيش الإسكندرية يرحب بالضيوف الأفارقة بالأعلام واللافتات

بالصور.. استئصال ورم متضخم من مفصل الركبة لمريض بالغربية

رياضة

رئيس أوغندا يتمنى حظًا طيبًا لمنتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا

صامويل إيتو: استضافة كأس الأمم ليس غريبًا ولا جديدًا على مصر

الكرواتية بترا مارتيتش تتأهل إلى نصف نهائي بطولة "برمنجهام" للتنس

نجم الساعة

إضراب لاعبى الكاميرون قبل السفر لمصر للمشاركة بأمم أفريقيا 2019

الأكثر قراءة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 21 يونيو 2019

الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان "جماعة إرهابية"

أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 يونيو 2019

أسعار تذاكر نهائى أمم إفريقيا 2019

الرئيس نيوز

رويترز: واشنطن طلبت من مجلس الأمن عقد اجتماع مغلق بشأن إيران

رئيس موزمبيق يصل القاهرة للقاء السيسى

ضغط كبير على رابط الموقع الإلكتروني للترقيات.. مليون موظف حتى الآن

موقع متخصص ينصح السائحين بحجز رحلتهم إلى القاهرة في 2020

ميركل تكشف سبب "الرعشة الغريبة" (فيديو)

كشكول

"أمهات مصر": انقسام بين أولياء أمور الثانوية حول مشاهدة أبنائهم لمباراة مصر

بالصور.. مجسم "بوابة الأمل" هدية تذكارية لسفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة

الاثنين.. افتتاح أولى لقاءات معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة

لجنة من التعليم لمتابعة التدريب التأهيلي لطلاب المدارس الفنية بالقليوبية

غداً.. استئناف القبول والتحويلات بمدرسة النيل في أسوان

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

بالصور.. "الدستور" تحتفل بزفاف الزميلة هند مصطفى

الأمير ويليام يحتفل بعيد ميلاده السابع والثلاثين

شاهد.. شقيقان سعوديان يصعدان قمة إيفرست بالزي الوطني

الصحة

اخسر وزنك بطريقة سهلة و"جديدة"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎