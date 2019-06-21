الجماهير تعود لاستاد القاهرة بعد غياب طويل

ارتدى المشجعون قميص المنتخب الوطني، وحملوا في أيديهم الأعلام لمؤازرة فريقهم، غير مبالين بارتفاع درجات الحرارة، للذهاب لاستاد القاهرة لحضور المباراة الافتتاحية من بطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها الـ32، والتي ستلعب اليوم بين منتخبنا الوطني ونظيره الـ"زيمبابوي".



فاصطف الآلاف من المشجعين في شكل راق ومتحضر، لإنهاء إجراءات دخولهم مدرجات استاد القاهرة الدولي، الذي يشهد افتتاح العرس الأفريقي، وداخل الاستاد حضر الآلاف لأول مرة بعد غياب دام سنوات طويلة للمباريات دون جمهور.



جدير بالذكر أن استاد القاهرة سيغلق أبوابه بدايًة من السادسة والنصف مساءً، تمهيدًا لاستقبال الملعب للشخصيات السياسية والدولية والرياضية، المقرر تواجدهم بالمقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي وحضور مراسم الافتتاح.



كانت شركة تذكرتي المسئولة عن بيع تذاكر البطولة قد أعلنت منذ أيام نفاد جميع تذاكر اللقاء الافتتاحي في استاد القاهرة الذي يستع لـ75 ألف متفرج.