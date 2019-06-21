رئيس موزمبيق يصل مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي عصر اليوم الجمعة، فيليبي نيوسي رئيس موزمبيق، في زيارة للبلاد تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها عددا من المسئولين، لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، كما يشارك في فعاليات منتدى الأعمال المصرى الموزمبيقى، والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بحضور رئيس جمهورية موزمبيق، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.



وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن استقبال رئيس موزمبيق جرى في استراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في استقباله وزير شئون مجلس النواب، وعدد من العاملين بسفارة موزمبيق بالقاهرة.



ومن المنتظر أن يتطرق منتدى الأعمال إلى زيادة الصادرات المصرية من الأسمدة، والاستعلام عن أنواع الأسمدة المطلوبة بالنسبة للسوق الموزمبيقية، في ضوء الانخفاض الكبير الذي شهدته الصادرات المصرية في هذا البند خلال عام 2018.