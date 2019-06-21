"الفيفا" يوافق على عدم إنذار حارس المرمى حال تحركه أثناء ركلات الجزاء

بالصور.. استئصال ورم متضخم من مفصل الركبة لمريض بالغربية

أجرى معهد أورام طنطا بمحافظة الغربية، عملية استئصال ورم ساركومي متضخم من مفصل الركبة لمريض يبلغ من العمر 58 عامًا، في عملية جراحية استغرقت أكثر من 5 ساعات. وأوضح الطبيب المعالج، أن المريض كان يعاني ...