"الفيفا" يوافق على عدم إنذار حارس المرمى حال تحركه أثناء ركلات الجزاء
وافق المجلس الدولي لاتحاد كرة القدم، على طلب الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) باستثناء مؤقت لقاعدة حصول حارسات المرمى على إنذارات حال تحركهن قبل تنفيذ ركلات الجزاء خلال بطولة كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في فرنسا.
وقال المجلس المسؤول عن سن قوانين اللعبة في بيان اليوم الجمعة: "الفيفا والمجلس الدولي للاتحاد يعتقدان أن انذار حارس المرمى أثناء تنفيذ ركلات الجزاء والاستعانة بتقنية الفيديو خلالها ليس ضروريا ويهدد بإمكانية طرد الحارس".