أحمد صلاح حسنى: مصر ستنتصر على المنافس بهدفى صلاح ومروان

قال الفنان واللاعب المعتزل أحمد صلاح حسني إنه يتوقع أن يفوز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بداية مشواره الإفريقي الذي ينطلق مساء اليوم.



وأضاف أنه يتمنى أن تفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء للفريق المنافس، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن يحرز الأهداف كل من اللاعب الدولي محمد صلاح واللاعب مروان محسن.



وأشار إلى أنه دائما مباريات الافتتاح لها طابع مختلف ومعايير مختلفة، موضحا أنه مهم فيها البدايه القويه لتسهيل الأمور.



وأكد أنه "مع مرور الوقت الخصم بياخد ثقة كبيرة والضغط ينتقل لصاحب الأرض لو النتيجه غير مرضية، نضرب بيد من حديد أول ٢٥ دقيقة".



وفي نهاية حديثه دعا الفنان أحمد صلاح حسني أن يوفق الله المنتخب للفوز.

