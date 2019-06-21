أوما مدافع كينيا: متحمسون لمباراة الجزائر

كشف إيريك أوما، مدافع منتخب كينيا لكرة القدم، عن الحماس الشديد الذي يعيشه لاعبو المنتخب قبل مباراتهم الافتتاحية أمام الجزائر بعد غد الأحد، في بطولة كأس أمم إفريقيا التي تفتتح اليوم الجمعة في مصر، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.



وأكد أوما أنه بقدر احترام فريقه لمنافسهم في مباراة الأحد، فإن الفريق لن يكون منافسًا سهلًا، وسيتطلع لبدء البطولة بشكل إيجابي.



وقال أوما في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الكيني :" المعنويات في المعسكر مرتفعة. الجميع مصممون ومتشوقون للمباراة. نتطلع لتطبيق ما ننفذه خلال التدريبات في مباراة بعد غد".



وأضاف :"هناك منافسة شرسة بين اللاعبين لحجز مقعد في التشكيل الأساسي. هذا جيد للفريق، حيث يساعدنا هذا على العمل بكد بشكل منفرد".