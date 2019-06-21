إشبيلية الإسباني يستغنى عن الكولومبي موريل لصالح أتلانتا الإيطالي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة توصله لاتفاق مع نادي أتلانتا الإيطالي لانتقال نجمه

الكولومبي لويس موريل إلى صفوف الأخير، ليعود اللاعب مرة أخرى للدوري الإيطالي بعد أن قضى فترة بين صفوف نادي فيورينتينا على سبيل الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم المنقضي.

ويتواجد موريل في الوقت الراهن مع المنتخب الكولومبي الذي يخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 بالبرازيل، ولكنه تعرض لإصابة في المباراة الأولى للفريق أمام الأرجنتين والتي أقيمت يوم الأحد الماضي.

وانضم موريل لصفوف إشبيلية في 2017 قادما من سامبدوريا الإيطالي، وخاض في موسمه الأول مع النادي الإسباني 46 مباراة، من بينها 29 مباراة في الدوري الإسباني "الليجا" وتسع مباريات في بطول كأس ملك إسبانيا وسجل خلالها تسعة أهداف.

وفي الموسم التالي لعب موريل تحت قيادة المدرب بابلو ماشين، وخاض في النصف الأول من الموسم 10 مباريات في بطولة الدوري الأوروبي، وست مباريات في الليجا ومباراتين في كأس ملك إسبانيا ومباراة في كأس السوبر الإسباني، وسجل أربعة أهداف.

ومع بدء موسم الانتقالات الشتوية في يناير خرج موريل معارا إلى فيورينتينا الإيطالي، حيث سجل معه 9 أهداف في 19 مباراة خاضها في بطولتي الدوري والكأس الإيطاليتين.

وقال نادي إشبيلية في بيان له: "إشبيلية إف سي يرغب في الإعراب عن امتنانه للعمل الذي قام به موريل طوال هذين العامين ويأمل له حظا وافرا خلال المرحلة الجديدة".