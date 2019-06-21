ألكسندر زفيريف يتأهل إلى نصف نهائى بطولة "هاله" للتنس

تأهل لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف إلى دور نصف النهائي من بطولة "هاله"، التي تستمر منافساتها في الفترة من 15 إلى 23 يونيو الجاري.

وتغلب زفيريف، المصنف الثاني في البطولة، في مباراته بدور ربع النهائي اليوم الجمعة على البلجيكي دافيد جوفان بمجموعتين لواحدة 3-6 و6-1 و7-6، ليواجه الإيطالي ماتيو بيريتيني بعد إقصائه الروسي كارين خاشانوف بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و7-6.

وتعد بطولة "هاله" لتنس الرجال من فئة الـ500 نقطة ويبلغ مجموع جوائزها نحو مليوني يورو، وتقام على الأراضي العشبية قبيل انطلاق منافسات بطولة "ويمبلدون" ثالث البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".