الإمارات تحول مسار رحلات الطيران تجنبًا للتوتر فوق مياه الخليج

اتخذت شركات الطيران الإماراتية، اليوم الجمعة، إجراءات احترازية بتحويل مسارات الرحلات الجوية بعيدًا عن منطقة أي مخاطر محتملة؛ تجنبا لمناطق التوتر فوق مياه الخليج العربي، نظرًا للأوضاع الراهنة.



وصرح طيران الإمارات، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، بأن الشركة على اتصال دائم مع السلطات الحكومية المعنية فيما يخص العمليات الجوية، وستقوم بأي تغييرات أخرى ضرورية، موضحًا أن تغيير مسار الرحلات ترك آثارًا طفيفة على مواعيد مغادرة ووصول بعض الرحلات، وأن سلامة الركاب والطاقم تحتل رأس قائمة الأولويات دون التهاون في ذلك على الإطلاق.



يذكر أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، دعت منتصف مايو الماضي طياري الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، للحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان.