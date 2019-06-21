مدرب نيجيريا: إيوبى يحتاج لاستغلال إمكاناته لإحراز مزيد من الأهداف

أكد المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأول لكرة القدم، الألماني جرنوت رور، على ضرورة استغلال قدارت ومهارات المهاجم أليكس إيوبي، في تسجيل مزيد من الأهداف خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر، اليوم الجمعة.



وقال المدرب الألماني، في تصريحات نقلتها شبكة "سوبر سبورت" الجنوب إفريقية اليوم: "على الرغم من أن مأليكس لا يزال بعمر الـ23 عامًا، فإنه يمتلك الخبرة الدولية وأريد رؤيته يحرز الأهداف أكثر بشكل منتظم للمنتخب الوطني".



وأضاف رور، أن "إيوبي وأوديون إيجالو وأحمد موسى بإمكانهم التسبب في إلحاق الضرر بدفاعات الخصوم وقتما أرادوا خلال هذه البطولة الإفريقية".



وبخصوص ما يتوقعه لمشوار نيجيريا بالنهائيات الإفريقية، أشار جرنوت رور، إلى أنه لا توجد مباريات سهلة حتى البداية أمام بوروندي، مضيفًا أن رئيس اتحاد الكرة النيجيري، أمادجو بينيك، شدد على ضرورة إحراز اللقب لكنه يرى كمدير فنى يرى أن المنتخب لايزال شابا بدرجة كبيرة.



ويستهل منتخب نيجيريا مشواره في البطولة ضمن المجموعة الثانية بمواجهة بوروندي بعد غد الأحد، ثم يواجه غينيا الأربعاء المقبل في الجولة الثانية ثم يختتم دور المجموعات بلقاء مدغشقر في 30 يونيو الجاري.