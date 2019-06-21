نقابة الصحفيين تفتح أبوابها لمشاهدة مباراة مصر للأعضاء وأسرهم

وجّه محمد شبانة، السكرتير العام بنقابة الصحفيين، بفتح أبواب النقابة فى السابعة مساء اليوم الجمعة للزملاء الصحفيين وأسرهم، وتشغيل شاشات العرض بالدور الثامن بالنقابة لعرض حفل افتتاح بطولة إفريقيا لكرة القدم.



ويلتقي المنتخب الوطني نظيره زيمبابوي، في العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية.



يسعى منتخب مصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، لتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية بعدما غاب الفراعنة عن منصات التتويج الإفريقية منذ التتويج باللقب عام 2010، للمرة السابعة في تاريخه، كأكبر المنتخبات المتوجة باللقب والثالثة على التوالي، ليحقق رقمًا قياسيًا لم يتحقق من قبل بعدما استطاع أبناء حسن شحاته حصد اللقب 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

